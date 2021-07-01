«ПриКолись» и стань обладателем скидок в спортивных магазинах или билетов на футбольные матчи

Пресс-центр властей Ленинградской области 30 июня анонсировал новый бонус для жителей региона за вакцинацию от коронавируса. По условиям акции, предложенной областным комитетом по физической культуре и спорту, гражданам, поставившим прививку, будут доступны такие подарки, как сертификат на посещение домашних футбольных матчей сезона 2021/2022 областного клуба «Ленинградец» или скидки в магазинах спортивной одежды и обуви «Зенит Премьер» («Nike») и «Forward».



В частности, сообщение звучит следующим образом: «В Ленинградской области стартует акция «ПриКолись» каждый житель Ленинградской области, сделавший прививку от коронавируса, получает подарок, который поможет ему поддержать здоровый образ жизни».



Желающие воспользоваться этой возможностью должны предъявить в Центр спортивной подготовки сборных команд Ленобласти сертификат о завершенном курсе вакцинации от Covid-19 и паспорт с пропиской в данной области или документ о временной регистрации. Жителей удаленных районов области подарки будут ждать в отделах спорта районных администраций.



Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции была объявлена в Ленинградской области для некоторых категорий населения. В целом в регионе прививку от Covid-19 поставили 240 429 граждан.