Перенесших коронавирус россиян будут приглашать на медосмотр в индивидуальном порядке

Ссылаясь на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко, ТАСС уведомляет, что граждане, переболевшие коронавирусом, будут в индивидуальном порядке приглашаться на медицинский осмотр для определения, нужна ли им помощь медиков или лечение в стационаре.



Так, г-н Мурашко разъяснил: «Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию. Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать».



Согласно рекомендации руководителя научного центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, повторять вакцинацию от Covid-19 необходимо раз в полгода. Это касается и уже перенесших коронавирус.



Главный реабилитолог Минздрава РФ профессор Галина Иванова уверяет, что все перенесшие Covid-19 нуждаются в реабилитации, причем степень выраженности симптомов и последствий заболевания на это не влияет (ист.: РБК). «Особенно в ней будут нуждаться пациенты, перенесшие инфекцию в среднетяжелой и тяжелой формах», – утверждает г-жа Иванова.