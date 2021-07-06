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Перенесших коронавирус россиян будут приглашать на медосмотр в индивидуальном порядке

5 июля в 12:08 Медицина 0 555 Карина Мелова
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Ссылаясь на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко, ТАСС уведомляет, что граждане, переболевшие коронавирусом, будут в индивидуальном порядке приглашаться на медицинский осмотр для определения, нужна ли им помощь медиков или лечение в стационаре.

Так, г-н Мурашко разъяснил: «Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию. Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать».

Согласно рекомендации руководителя научного центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, повторять вакцинацию от Covid-19 необходимо раз в полгода. Это касается и уже перенесших коронавирус.

Главный реабилитолог Минздрава РФ профессор Галина Иванова уверяет, что все перенесшие Covid-19 нуждаются в реабилитации, причем степень выраженности симптомов и последствий заболевания на это не влияет (ист.: РБК). «Особенно в ней будут нуждаться пациенты, перенесшие инфекцию в среднетяжелой и тяжелой формах», – утверждает г-жа Иванова.
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