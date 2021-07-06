«Спутник V» начинают тестировать на подростках

В столице началось клиническое исследование прививочного препарата «Спутник V», в котором принимают участие лица подросткового возраста от 12 до 17 лет. Такие сведения предоставил оперштаб по борьбе с коронавирусом в России.



В частности, заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила: «Совместно с Центром им. Гамалеи мы начали клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Сейчас первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З. А. Башляевой».



В испытании задействованы 100 добровольцев, которых сегодня начали обследовать медработники. Ожидается, что они будут привиты препаратом «Спутник V» для взрослых, однако в меньшей дозировке.



Для III этапа испытаний в конце лета отберут 250 участников. Исследование будет длиться год. В список добровольцев будут вносить подростков, ранее не болевшихCovid-19 и не имеющих противопоказаний к вакцине или каких-либо иных медицинских противопоказаний.