ВОЗ: ситуация с Covid-19 в мире стабилизируется

Согласно сообщению директора программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, эпидемиологическая обстановка в мире на фоне распространения коронавируса значительно улучшилась.



«Если посмотреть на график за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне», – утверждает г-н Райан (ист.: «РИА Новости»).



По словам Райана, в данный момент уровень заболеваемости ниже, нежели 2-3 месяца назад, при этом ситуация в различных государствах существенно отличается: в некоторых странах он понижается, в других – повышается, чему способствуют несколько факторов, включая появление новых штаммов коронавируса, ослабление ограничительных мер и наращивание контактирования людей между собой.



Руководитель подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове определяет обстановку с распространением коронавируса как «неоднозначную». По ее данным, сейчас заболеваемость уменьшается в Северной и Южной Америке, на иных же континентах количество новых инфицированных повышается.