Франция не доверяет российским и китайским вакцинам от коронавируса

Клеман Бон, госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции, не рекомендует членам Европейского союза допускать применение прививочных препаратов от коронавируса, разработанных в РФ и Китае.



Сотрудник французского внешнеполитического ведомства выразился следующим образом: «Необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых мы уверены. В настоящее время их, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам (ист.: ТАСС).



На вопрос СМИ о рейсах российских воздушных суден во Францию г-н Бон акцентировал внимание на регулярном пересмотре перечней государств «красной», «оранжевой» и «зеленой» зон с учетом изменений в них уровня заболеваемости коронавирусом и подчеркнул, что в случае усугубления эпидемиологической обстановки в стране рейсы из других государств не будут аннулированы.



23 июня Российская Федерация попала в составленный Францией «красный» список стран. Сейчас прибывающие во Францию с России должны пребывать на карантине 7–10 дней в зависимости от того, вакцинированы ли они одобренным европейским регулятором препаратом.