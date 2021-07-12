Медики определили, кто имеет право не вакцинироваться от Covid-19

Ссылаясь на мнение докторов, РБК среди весомых оснований для медотвода от вакцинации против Covid-19 называет тяжелую аллергическую реакцию организма или повышенную чувствительность к составляющим прежде введенных прививочных препаратов. В то же время большая часть аллергических реакций и хронических недугов не являются противопоказаниями к вакцинации.



Принявшие участие в опросе медики утверждают, что имеет смысл отсрочить постановку прививки до приведения организма в нормальное состояние. Такие случаи описаны в рекомендациях Минздрава и в рекомендациях производителей препаратов.



По словам кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, тяжелыми аллергическими реакциями на вакцину можно назвать анафилактический шок или отек Квинке, если к ним приводили предшествующие вакцинации. Люди с соответствующими симптомами стоят на учете у аллергологов и имеют право на медицинский отвод.



К прочим основаниям для медотвода относятся следующие: поднятие температуры тела выше 40 градусов на длительный срок, аллергическая реакция на предыдущее введение того же препарата, покраснение и отек в месте укола размером более 8 сантиметров, а также проявления сосудистой недостаточности с признаками шока, судорог, вызванные ростом температуры.