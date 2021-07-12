ФНПР: всех россиян необходимо вакцинировать от Covid-19 в обязательном порядке

Во время своего выступления на всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России» Михаил Шмаков, возглавляющий Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР), заявил, что вакцинация от ковидной инфекции в Российской Федерации должна быть объявлена на государственном уровне в обязательном порядке.



В частности, г-н Шмаков провозгласил: «Мы, как вы знаете, вместе с Федерацией независимых профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) выдвинули обращение ко всем трудящимся, ко всем работодателям и властям страны, в котором мы заявляем, что эту работу нужно усилить. В принципе мы считаем, что на государственном уровне должно быть принято решение об обязательной вакцинации всего населения страны. Только так мы сможем эту агрессию победить».



По его убеждению, пандемия и постановка прививок – все еще главные челленджи для российских граждан, среди которых по сей день много скептически настроенных относительно вакцинации людей.



Прежде Федерация независимых профсоюзов России совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей обращалась к кабмину с предложением введения обязательной вакцинации против коронавируса для всех взрослых РФ, кроме имеющих противопоказания или достаточное количество антител.