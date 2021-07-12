Гинцбург: подросткам прививки от коронавируса начнут ставить до 20 сентября

Ссылаясь на директора ФГБУ «Федеральный научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения РФ Александра Гинцбурга, «РИА Новости» опубликовали информацию о вероятности начала вакцинации подростков от Covid-19 до 20 сентября.



Уточним, 5 июля в столице в клинических условиях были запущены испытания прививочного препарата «Спутник V» на лицах подросткового возраста (12–17 лет). Для участия в испытаниях отобраны 100 добровольцев. 6 июля 21 из этих подростков была введена первая доза вакцины.



Г-н Гинцбург поделился первыми результатами начала исследований: «У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы». По его утверждению, с недавних пор уровень заболеваемости коронавирусом в более тяжелой форме среди детей поднялся, поэтому следует разработать эффективные методы их защиты.



Программа всеобщей вакцинации от Covid-19 была развернута в России в январе 2021 года. Всего в стране официальную регистрацию прошли 4 прививочных препарата от коронавируса, а именно «Спутник V», «Спутник лайт», «Эпиваккорона» и «Ковивак». В определенных субъектах РФ объявили обязательную вакцинацию работников некоторых сфер. По состоянию на 13 июля, от коронавирусной инфекции привито свыше 28,6 млн россиян (ист.: Роспотребнадзор).