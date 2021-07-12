Коронавирус не утихает в России

По данным оперштаба по борьбе с Covid-19 в РФ, за последние 24 часа в стране выявлено 23 270 новых случаев инфицирования коронавирусом. Вчера этот показатель был на 3,79 % меньше и равнялся 22 420 случаям. В общей сумме опасный вирус диагностирован у 6 218 502 россиян.



Наибольшее количество заражений за минувшие сутки приходится на столицу (+3356), Санкт-Петербург (+1925), Подмосковье (+1325), Нижегородскую (+537) и Свердловскую области (+499).



За 24 часа зарегистрировано 799 летальных исходов (из них 79 в Москве, 64 в Санкт-Петербурге, по 30 в Подмосковье и Краснодарском крае и 29 в Иркутской области), что на 1 больше вчерашней цифры. Всего на сегодняшний день умерли 156 977 пациентов с диагнозом Covid-19.



Избавиться от недуга за сутки удалось 20 834 людям, за весь период пандемии – 5 568 363.



Как уведомила 28 июля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, вакцинацию в России прошли приблизительно 21 300 000 человек: 20 миллионам ввели препарат «Спутник V», около 1 миллиону – «ЭпиВакКорону» и 300 000 – «КовиВак».