Минздрав дал добро на применение в лечении приобретенных пациентами препаратов

Издание «Ъ» опубликовало сведения о том, что Министерство здравоохранения Российской Федерации изменило правила обязательного медицинского страхования и одобрило применение в лечении стационарных больных медицинских препаратов, приобретенных пациентами либо благотворительными организациями. С приказом Минздрава можно ознакомиться на официальном веб-портале правовой информации. Уточним, прежде в больницах допускалось лишь использование лекарств, закупленных их аптеками.



По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева, проблема узаконения в стационарном лечении купленных пациентом медикаментов является давнишней и особо актуальной, особенно когда дело касается случаев онкологии, онкогематологии, рассеянного склероза и пр. Как разъясняет г-н Жулев, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования не располагал достаточными средствами для обеспечения медучреждений необходимыми препаратами, при этом запрещалось лечить болшьных лекарствами из альтернативных источников.



Согласно утверждению Анастасии Кафлановой, возглавляющей Фонд борьбы с лейкемией, поправки аннулируют санкции за нарушения, фиксируемые медико-экономической экспертизой. В то же время прочие участники благотворительной деятельности не уверены в реальной возможности нововведений что-либо изменить.