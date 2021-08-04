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Минздрав дал добро на применение в лечении приобретенных пациентами препаратов

2 августа в 12:29 Медицина 0 416 Карина Мелова
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Издание «Ъ» опубликовало сведения о том, что Министерство здравоохранения Российской Федерации изменило правила обязательного медицинского страхования и одобрило применение в лечении стационарных больных медицинских препаратов, приобретенных пациентами либо благотворительными организациями. С приказом Минздрава можно ознакомиться на официальном веб-портале правовой информации. Уточним, прежде в больницах допускалось лишь использование лекарств, закупленных их аптеками.

По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева, проблема узаконения в стационарном лечении купленных пациентом медикаментов является давнишней и особо актуальной, особенно когда дело касается случаев онкологии, онкогематологии, рассеянного склероза и пр. Как разъясняет г-н Жулев, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования не располагал достаточными средствами для обеспечения медучреждений необходимыми препаратами, при этом запрещалось лечить болшьных лекарствами из альтернативных источников.

Согласно утверждению Анастасии Кафлановой, возглавляющей Фонд борьбы с лейкемией, поправки аннулируют санкции за нарушения, фиксируемые медико-экономической экспертизой. В то же время прочие участники благотворительной деятельности не уверены в реальной возможности нововведений что-либо изменить.
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