Прививочные препараты российского производства эффективны против «дельта»-штамма минимум на 90 %

Согласно сведениям, предоставленным главой Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Александром Семеновым, все прививочные препараты от коронавируса российского производства могут быть немного менее эффективны при контакте со штаммами «дельта» и «дельта плюс», однако их уровень защиты все так же больше 90 %. Эти данные регулярно проверяются методом тестирования на вирус-нейтрализацию с каждым новым вариантом вируса (ист.: «Интерфакс»).



По словам доктора наук, «требуется несколько больше по сравнению с классическим вариантом вируса количества антител», но выработанные в результате вакцинирования антитела действуют как нейтрализаторы, в том числе и со штаммами «дельта» и «дельта плюс». То же самое можно сказать и о прочих зарегистрированных в мире прививочных препаратах.



Александр Семенов твердо убежден в отсутствии необходимости изменения состава вакцин во избежание очередного длительного процесса регистрации, исследований в клинических условиях и т. д. Он считает рациональным ускорение проведения массовой вакцинации имеющимися на сегодняшний день препаратами.