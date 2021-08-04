Главная > Медицина

Прививочные препараты российского производства эффективны против «дельта»-штамма минимум на 90 %

3 августа в 12:16 Медицина 0 246 Карина Мелова
1 Изображение

Согласно сведениям, предоставленным главой Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Александром Семеновым, все прививочные препараты от коронавируса российского производства могут быть немного менее эффективны при контакте со штаммами «дельта» и «дельта плюс», однако их уровень защиты все так же больше 90 %. Эти данные регулярно проверяются методом тестирования на вирус-нейтрализацию с каждым новым вариантом вируса (ист.: «Интерфакс»).

По словам доктора наук, «требуется несколько больше по сравнению с классическим вариантом вируса количества антител», но выработанные в результате вакцинирования антитела действуют как нейтрализаторы, в том числе и со штаммами «дельта» и «дельта плюс». То же самое можно сказать и о прочих зарегистрированных в мире прививочных препаратах.

Александр Семенов твердо убежден в отсутствии необходимости изменения состава вакцин во избежание очередного длительного процесса регистрации, исследований в клинических условиях и т. д. Он считает рациональным ускорение проведения массовой вакцинации имеющимися на сегодняшний день препаратами.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Административное взыскание за пользование телефоном во время управления транспортным средством не ужесточается

3 августа в 14:15 Государство

«Госключ» позволит заключать договора в режиме онлайн

3 августа в 13:24 Государство

Уровень бедности в РФ реально уменьшить вдвое

3 августа в 11:09 Экономика

Должность премьер-министра Армении получил Пашинян

2 августа в 14:32 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Коронавирус не утихает в России В столице тестируют систему электронного голосования МВД: камеры на дорогах пока не фиксируют езду без ходовых огней и ближнего света фар Отдыхающим в Турции россиянам посоветовали подготовиться к эвакуации В РФ вводится новый формат трудовых книжек

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Top.Mail.Ru