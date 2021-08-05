Роспотребнадзор: рано расслабляться насчет коронавируса в РФ

По мнению Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, обстановка с пандемией коронавируса в стране все еще достаточно сложная (ист.: «Комсомольская правда»).



Так, г-жа Попова разъясняет: «Она, безусловно, остается пока достаточно напряженной. Вместе с тем мы видим снижение еженедельных темпов прироста заболевших, и это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса». Приоритетной целью на текущем этапе она считает вакцинацию наибольшего количества граждан во избежание быстрой мутации вируса.



Как уведомляет Роспотребнадзор, на территории Российской Федерации за минувшие 3 недели наибольшее распространение получил Delta-штамм коронавируса (68,8 %). Прививочные препараты российского производства демонстрируют хорошие результаты в борьбе с новыми вариациями вируса, при этом число заразившихся после первой дозы прививки не выше 2,5 %, после второй – не выше 0,7–0,8 %.



В течение последних суток в РФ выявили 22 589 случаев коронавируса (ист.: оперштаб), зафиксировали 790 летальных исходов пациентов с коронавирусом. Россия находится на четвертой позиции в мире по суммарному количеству случаев заражения Covid-19.