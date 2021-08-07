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В российской армии «ковиддиссидентов» нет

6 августа в 12:05 Медицина 0 345 Карина Мелова
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В соответствии с данными, предоставленными в пятницу главой Министерства обороны Сергеем Шойгу, Вооруженные силы Российской Федерации прошли курс вакцинации в полном составе. При этом вторую дозу вакцины получили 34 000 человек.

Так, в ходе визита на завод «Красмаш» министр обороны заявил: «Вакцинация в армии завершена около трех месяцев назад. Сейчас идет ревакцинация. С учетом того что у нас всё идет по графикам, то есть мы знаем, кто и когда вакцинировался и где надо начинать ревакцинацию, у нас уже ревакцинировано 34 000 человек. В целом у нас вакцинированы 1,4 миллиона человек».

Сергей Шойгу подчеркнул, что призывники прививаются от коронавируса в рамках отдельной программы, и назвал «крайне желательной» всеобщую вакцинацию.

«Пока «ковиддиссидентов», или, как их еще называют, «антивакцинеров» у нас нет. Надеюсь, что так будет и дальше, поскольку все понимают, что задачи, которые стоят перед Вооруженными силами, не предполагают каких-то дополнительных рисков, их и так хватает, самых разных, и много», – отметил глава ведомства. Он убежден, что формирование иммунитета вследствие вакцинации препятствует усложнению эпидситуации в ВС (ист.: «Известия»).
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