Эксперт: коллективный иммунитет к коронавирусу превращается в миф

В ходе интервью изданию The Guardian 10 августа Эндрю Поллард, возглавляющий научную группу по исследованиям вакцин Оксфордского университета, выразил мнение о том, что коллективный иммунитет к Covid-19 никогда не будет сформирован по причине экспансии дельта-варианта опасного вируса.



«Проблема в том, что данный вирус не корь. Если 95 % населения вакцинированы против кори, то этот вирус не может распространяться среди людей. Дельта-вариант по-прежнему может заражать людей, которые были вакцинированы. На деле это означает, что каждый, кто не был привит, рано или поздно встретится с вирусом. И у нас нет того, что полностью остановит распространение [коронавируса]», – заверил эксперт, добавив, что в данный момент ничто не указывает на необходимость введения III дозы прививочного препарата, поскольку даже по истечении десятилетий после вакцинации иммунная система способна в некоторой степени защитить от вируса даже на фоне уменьшения количества антител.



Напомним, штамм коронавируса под названием «дельта» в первый раз был выявлен в Индии в октябре 2020 г. По данным Всеиндийского института медицинских исследований, он заразен и для привившихся применяемыми в Индии вакцинами Covishield и Covaxin. При этом еще более опасным является вариант штамма «дельта плюс» (ист.: ТАСС).