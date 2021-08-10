В России снижается уровень заболеваемости Covid-19

В соответствии с данными оперштаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за минувшие 24 часа выявлено 20 765 новых случаев заболевания, при этом показатель предыдущего дня на 3,07 % больше и равняется 21 624 случаям. Всего в стране зафиксировано свыше шести миллионов случаев, а именно 6 621 601.



Лидерами по заболеваемости за сутки стали Москва (+1489), Санкт-Петербург (+1383), Подмосковье (+1362), Свердловская (+529) и Нижегородская (+528) области.



Суточная смертность вот уже пятый день превышает 800 и достигает 806 случаев, что на 10 человек меньше, чем днем ранее. Наиболее печальная ситуация в столице (54 случая), Санкт-Петербурге (44 случая), Иркутской области (34 случая), Краснодарском крае (33 случая) и Пермском крае (29 случаев). Суммарное количество зарегистрированных летальных исходов составляет 171 305.



За последние 24 часа насчитывается 15 601 случай выздоровления от Covid-19, за все время пандемии – 5 899 917 случаев.



Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, по уровню заболеваемости коронавирусом Россия находится на четвертой позиции в мире, следуя за Бразилией, Индией и Соединенными Штатами Америки.