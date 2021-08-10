Главная > Медицина

В России снижается уровень заболеваемости Covid-19

16 августа в 14:20 Медицина 0 352 Карина Мелова
1 Изображение

В соответствии с данными оперштаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за минувшие 24 часа выявлено 20 765 новых случаев заболевания, при этом показатель предыдущего дня на 3,07 % больше и равняется 21 624 случаям. Всего в стране зафиксировано свыше шести миллионов случаев, а именно 6 621 601.

Лидерами по заболеваемости за сутки стали Москва (+1489), Санкт-Петербург (+1383), Подмосковье (+1362), Свердловская (+529) и Нижегородская (+528) области.

Суточная смертность вот уже пятый день превышает 800 и достигает 806 случаев, что на 10 человек меньше, чем днем ранее. Наиболее печальная ситуация в столице (54 случая), Санкт-Петербурге (44 случая), Иркутской области (34 случая), Краснодарском крае (33 случая) и Пермском крае (29 случаев). Суммарное количество зарегистрированных летальных исходов составляет 171 305.

За последние 24 часа насчитывается 15 601 случай выздоровления от Covid-19, за все время пандемии – 5 899 917 случаев.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, по уровню заболеваемости коронавирусом Россия находится на четвертой позиции в мире, следуя за Бразилией, Индией и Соединенными Штатами Америки.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Посольство РФ в Афганистане продолжает работу в обычном режиме

16 августа в 13:11 Внешняя политика

В ФРГ заговорили о возможности незавершения «Северного потока – 2»

16 августа в 12:31 Внешняя политика

Керчь продолжает потерпать от дождей

16 августа в 11:43 Общество

Лавров: после выборов внешнеполитический курс РФ останется прежним

13 августа в 14:00 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Ни капли крепкого алкоголя до окончания формирования головного мозга Правительство направит свыше 127 миллионов на мобильные бригады для помощи заразившимся коронавирусом Авария в больнице Владикавказа За 6 месяцев за счет поднятия ставки НДФЛ бюджет пополнился на 29 миллиардов рублей Назначена дата жеребьевки по распределению мест партий в бюллетене на сентябрьских выборах

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Top.Mail.Ru