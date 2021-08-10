Гинцбург озвучил предположительный срок формирования коллективного иммунитета к коронавирусу

Согласно убеждению Александра Гинцбурга, возглавляющего ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России, существует вероятность формирования коллективного иммунитета к Covid-19 в стране до окончания текущего года. По его словам, регионы обеспечены прививочными дозами в излишке, при этом активность людей в направлении вакцинации недостаточна (ист.: ТАСС).



Уточним, в июле Роспотребнадзор и Минздрав получили от председателя правительства Михаила Мишустина распоряжение пересмотреть модель вакцинации российских граждан с целью формирования иммунного ответа к коронавирусу у 80–90 % жителей страны. По предварительной оценке экспертов, преодолеть пандемию к осени 2021 года удастся в случае наличия иммунитета у 60–70 % населения. Директор ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян сообщил о миновании порога в 60 %, подчеркнув, что этот факт еще не дает возможность «выдохнуть и управлять процессом». Глава Минздрава Михаил Мурашко ожидает создания коллективного иммунитета к сентябрю (ист.: РБК).



Программа всеобщей вакцинации от коронавируса в РФ была развернута в январе 2021 г. со временем в некоторых субъектах была введена обязательная вакцинация определенных категорий населения. В государстве официально признаны 4 прививочных препарата от Covid-19: «Спутник V», «Спутник лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».