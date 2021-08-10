Главная > Медицина

Мурашко: России необходима обязательная маркировка медицинских изделий

Сегодня в 14:25 Медицина 0 157 Карина Мелова
1 Изображение

26 августа глава Минздрава Михаил Мурашко донес до ведома общественности информацию о том, что сейчас обязательная маркировка лекарств функционирует в штатном режиме. На очереди – обязательная маркировка медицинских изделий.

Во время IX Международного форума «Антиконтрафакт-2021» министр здравоохранения заявил: «Обязательная маркировка всех лекарственных препаратов введена с 1 июля 2020 года, в сложный пандемический период. В настоящее время система работает в штатном режиме, и уже фактически все лекарственные препараты в гражданском обороте проходят через систему маркировки. Каждый пациент может самостоятельно проверить легальность приобретаемого лекарства через мобильное приложение. Следующим важным шагом должно сдать введение обязательной маркировки для медицинских изделий. В особенности высокотехнологичных и тех, которые имеют наибольшие риски».

Кроме того, г-н Мурашко поставил цель разработать специальную информационную систему для идентификации каждой единицы медизделий. «Борьба с фальсифицированной медицинской продукцией имеет в России межведомственный характер. Только за последние два года в связи с выявлением продукции, не соответствующей установленным требованиям, правоохранительными органами возбуждено более 250 уголовных дел», – подытожил министр.
По материалам ТАСС
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Выполнившие требования по вакцинации сотрудников столичные компании могут рассчитывать на компенсацию связанных с ней расходов

Сегодня в 13:50 Государство

Депутаты задумались о продлении новогодних каникул для трудоустроенных пенсионеров

Сегодня в 12:42 Общество

Полтора миллиона за Мавриди!

Сегодня в 11:49 Общество

На выплаты на детей 3–7 лет будет направлено 21,5 миллиарда рублей

25 августа в 14:24 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Минстрой намерен снизить административные барьеры в строительстве Глава Центризбиркома гарантировала безопасность наблюдателей из других стран на сентябрьских выборах в ГД Гинцбург озвучил предположительный срок формирования коллективного иммунитета к коронавирусу Президент РФ и канцлер ФРГ встретятся в Москве 20 августа 650 миллионов рублей из бюджета направлено на приобретение концентраторов кислорода для медучреждений 20 регионов

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Top.Mail.Ru