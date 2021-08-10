Мурашко: России необходима обязательная маркировка медицинских изделий

26 августа глава Минздрава Михаил Мурашко донес до ведома общественности информацию о том, что сейчас обязательная маркировка лекарств функционирует в штатном режиме. На очереди – обязательная маркировка медицинских изделий.



Во время IX Международного форума «Антиконтрафакт-2021» министр здравоохранения заявил: «Обязательная маркировка всех лекарственных препаратов введена с 1 июля 2020 года, в сложный пандемический период. В настоящее время система работает в штатном режиме, и уже фактически все лекарственные препараты в гражданском обороте проходят через систему маркировки. Каждый пациент может самостоятельно проверить легальность приобретаемого лекарства через мобильное приложение. Следующим важным шагом должно сдать введение обязательной маркировки для медицинских изделий. В особенности высокотехнологичных и тех, которые имеют наибольшие риски».



Кроме того, г-н Мурашко поставил цель разработать специальную информационную систему для идентификации каждой единицы медизделий. «Борьба с фальсифицированной медицинской продукцией имеет в России межведомственный характер. Только за последние два года в связи с выявлением продукции, не соответствующей установленным требованиям, правоохранительными органами возбуждено более 250 уголовных дел», – подытожил министр.

По материалам ТАСС