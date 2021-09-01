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Оперативно о коронавирусе в РФ

31 августа в 14:20 Медицина 0 315 Карина Мелова
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В соответствии с данными, предоставленными 31 августа СМИ оперштабом по борьбе с коронавирусом в РФ, за последние 24 часа в стране выявлено 17 813 случаев инфицирования Covid-19, что в процентном соотношении эквивалентно 0,26 %. Суммарное число заражений в России за весь период пандемии составило 6 918 965.

Лидерами по заболеваемости за эти сутки стали Подмосковье (+758), Свердловская (+516), Ростовская (+481) области, Пермский край (+474) и Воронежская область (+463). В данный момент в России насчитывается 554 687 граждан с диагнозом Covid-19.

За минувшие 24 часа от коронавируса скончались 795 человек, из них 33 в Краснодарском крае, 32 – в Свердловской области, 29 – в Нижегородской области и по 28 – в Пермском крае и в Ростовской области. Вчера данный показатель достиг отметки 792. В общей сложности от опасного вируса в стране умерли 183 224 человека.

Избавиться от недуга удалось 6 181 054 россиянам, из них за последние сутки –18 624 пациентам. В частности, наилучшая динамика по выздоровлению наблюдается в МО, в Чеченской Республике, а также в Иркутской, Нижегородской и Свердловской областях.
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