Главная > Медицина

Голикова назвала предполагаемый срок достижения коллективного иммунитета к Covid-19 в России

3 сентября в 12:58 Медицина 0 241 Карина Мелова
1 Изображение

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила о возможности достижения коллективного иммунитета к коронавирусу среди населения Российской Федерации в осенний период. Чтобы прийти к этой цели, следует вакцинировать 90 миллионов человек. На данном этапе полный курс вакцинации прошли 38 с половиной миллионов россиян, при этом 45,4 миллиона человек поставили уже 1 дозу (ист.: ТАСС).

Напомним, программа массовой вакцинации в России по поручению президента страны Владимира Путина начала действовать 18 января этого года. На сегодняшний день официальную регистрацию в РФ прошли пять прививочных препаратов, а именно «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Эпиваккорона-Н».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

На полях ВЭФ глава Минтруда уточнил сумму маткапитала в следующем году

3 сентября в 14:05 Государство

Миллер: «Северный поток – 2» заработает очень скоро

3 сентября в 13:25 Экономика

Инвестирование: новый взгляд на старые вещи

3 сентября в 11:43 Финансы

Россия надеется на мирное урегулирование ситуации в провинции Панджшер

2 сентября в 14:09 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Выплаты пенсионерам: где, сколько и когда? Дачную амнистию могут пролонгировать еще на пять лет Завтра ученики российских школ сядут за парты Желающим улететь спецрейсом из Кабула необходимо отправить заявку по имейлу Словакия отказывается в дальнейшем вакцинировать своих граждан препаратом «Спутник V»

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Top.Mail.Ru