Голикова назвала предполагаемый срок достижения коллективного иммунитета к Covid-19 в России

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила о возможности достижения коллективного иммунитета к коронавирусу среди населения Российской Федерации в осенний период. Чтобы прийти к этой цели, следует вакцинировать 90 миллионов человек. На данном этапе полный курс вакцинации прошли 38 с половиной миллионов россиян, при этом 45,4 миллиона человек поставили уже 1 дозу (ист.: ТАСС).



Напомним, программа массовой вакцинации в России по поручению президента страны Владимира Путина начала действовать 18 января этого года. На сегодняшний день официальную регистрацию в РФ прошли пять прививочных препаратов, а именно «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Эпиваккорона-Н».