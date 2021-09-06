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За последние 24 часа от Covid-19 в РФ скончались 790 человек

Сегодня в 13:35 Медицина 0 155 Карина Мелова
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Как информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом в РФ, в стране за минувшие сутки зарегистрировано 17 856 новых случаев Covid-19. Вчера эта цифра равнялась 18 645. Лидерами по заболеваемости за 24 часа стали Москва (+1463 случая), Подмосковье (+891), Санкт-Петербург (+690), Свердловская (+514) и Ростовская (+477) области. За все время пандемии суммарное число заболевших превысило семь миллионов и составило 7 030 455.

За сутки в России зарегистрировано 790 летальных исходов среди пациентов с диагнозом Covid-19. Накануне от опасной болезни скончались 793 человека. За весь период распространения опасного вируса умерли 187 990 россиян.

Избавиться от коронавируса за последние 24 часа смогли 14 276 пациентов, за все время пандемии – 6 285 007.

В соответствии с предоставленными Университетом Джонса Хопкинса данными, на сегодняшний день Российская Федерация находится на шестом месте в мире по уровню заболеваемости Covid-19, уступив Франции (больше 6,9 миллиона), Великобритании (свыше 7 миллионов), Бразилии (больше 20,8 миллиона), Индии (свыше 33 миллионов) и США (больше 39,9 миллиона).
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