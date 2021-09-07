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В РФ теперь есть устройство для обнаружения коронавируса за 27 минут

Сегодня в 11:21 Медицина 0 181 Карина Мелова
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В Российской Федерации отныне имеется высокоточный прибор, позволяющий выявить коронавирус за 27 минут. Создателями устройства стали сотрудники Федерального медико-биологического агентства. Такую информацию обнародовал ресурс «РИА Новости», ссылаясь на доктора медицинских наук Дарью Крючко, которая возглавляет управление медицины и инновационных технологий ФМБА.

В частности, д-р мед. наук сообщила: «Сейчас в одном из учреждений агентства, а именно в Институте физико-химической медицины ФМБА России, разработан прибор для определения наличия антигена вируса, в основе которого лежит метод изотермической амплификации. Диагностическая система в течение 27 минут (от момента забора материала до получения результата) с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена». Г-жа Крючко уверяет, что при условии последующей доработки диагностическую систему можно будет использовать для обнаружения иных антигенов.

Перед этим Федеральное медико-биологическое агентство представило новую систему тестирования, применение которой дает возможность в течение 2 часов выявлять самые значимые генетические линии коронавируса, такие как штаммы альфа, бета, гамма и дельта.
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