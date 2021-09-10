Хотите три выходные внепланово? Ставьте прививку!

Возглавляющий Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил министру труда и социальной защиты Антону Котякову, спикеру Государственной думы Вячеславу Володину и спикеру Совфеда Валентине Матвиенко рассмотреть предоставление работодателями своим сотрудникам 3 дней оплачиваемых дней отдыха от работы после вакцинации от Covid-19 и иных прививок по окончании пандемии (ист.: «РИА Новости»).



В частности, в обращении директора ИСИРГИ идет речь о следующем: «В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней».



Уточним, в данный момент на законодательном уровне не утвержден оплачиваемый отпуск после вакцинации. Повышенная температура или иная часто встречающаяся реакция организма на вакцину являются основанием для невыхода на работу исключительно при условии получения больничного листа.



По словам Оксаны Драпкиной, руководителя НМИЦ терапии и профилактической медицины, в течение 24 часов после введения дозы прививки от коронавируса могут наблюдаться ломота в теле, желание спать, слабость, озноб и поднятие температуры до 39 градусов.