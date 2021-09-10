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В РФ сегодня максимум новых случаев ковида с 26 августа

Сегодня в 13:22 Медицина 0 138 Карина Мелова
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Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за минувшие сутки выявлено 19 594 новых случаев инфицирования Covid-19. Это максимальный показатель, начиная с 26 августа, соответствующий в относительном выражении 0,27 %. За весь период распространения опасного вируса на территории страны заболело больше семи миллионов человек, а именно 7 214 520. В данный момент терапию от Covid-19 проходят 566 287 россиян.

Лидерами по заболеваемости коронавирусом за последние 24 часа стали Москва (+2479), Санкт-Петербург (+1653), Подмосковье (+768), Свердловская (+508), Воронежская (+481) и Самарская (+477) области.

Количество умерших от ковида за сутки составило 794, вчера их было на 2 меньше, в течение всей пандемии – 195 835. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в Санкт-Петербурге (39), Свердловской области (36), Краснодарском крае (33), Ростовской (28) и Нижегородской (27) областях.

Избавиться от коварной болезни за минувшие 24 часа удалось 17 326 российским гражданам. Всего в стране от Covid-19 выздоровели 6 452 398 человек.
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