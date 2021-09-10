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В России готовятся к испытаниям новой вакцины от коронавируса

27 сентября в 14:43 Медицина 0 494 Карина Мелова
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Министерство здравоохранения Российской Федерации на официальном уровне дало согласие на организацию и проведение в Санкт-Петербурге и в Перми I и II этапов клинических испытаний новосозданной вакцины от Covid-19 под названием «Бетувакс». Об этом свидетельствуют данные реестра разрешений на проведение клинических исследований. Сообщается, что в итоге доклинических испытаний «Бетувакс» продемонстрировал «хороший профиль безопасности и эффективности» (ист.: ТАСС со ссылкой на платформу Национальной технологической инициативы).

Известно, что датируемое 27 сентября текущего года разрешение на исследование прививочного препарата «Бетувакс-ков-2», разработанного сотрудниками Института стволовых клеток человека, будет действовать до конца августа 2022 года. В первых двух фазах испытаний примут участие 170 добровольцев.
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