Главная > Медицина

При постановке диагноза ОРВИ москвичи будут сдавать экспресс-тест на антиген к Covid-19

30 сентября в 11:59 Медицина 0 429 Карина Мелова
1 Изображение

Согласно сведениям, предоставленным 30 сентября заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасией Раковой, с 1 октября все жители столицы с признаками острой респираторной вирусной инфекции будут в обязательном порядке сдавать экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Тестировать такой подход к выявлению опасного вируса начали еще в июле текущего года.

Как заметила г-жа Ракова, «у тестов высокая чувствительность – в 85 % случаев их результат совпадает с ПЦР». Новый порядок работы с пациентами с симптомами ОРВИ был одобрен с точки зрения высокой эффективности тестов на фоне роста заболеваемости. В случае получения человеком положительного результата тестирование будут проходить все лица, проживающие вместе с ним. Помимо экспресс-тестов, будет, как и раньше, проводиться ПЦР-тестирование. По словам заместителя мэра, такие действия призваны ускорить выявление заболевания и назначение соответствующей терапии.

Положительный результат теста засчитывается как подтвержденный случай инфицирования, что, в соответствии с приказом главы Департамента здравоохранения Москвы, предполагает немедленное определение схемы лечения, выдачу необходимых медикаментов и самоизоляцию.

Благодаря выполняемому в экспресс-формате тесту на антиген к Covid-19 можно в течение 10–20 минут с большой степенью вероятности определить наличие коронавируса в организме.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Uniper: помощи от «СП – 2» пока ждать не стоит

Сегодня в 14:22 Экономика

Украина осталась в стороне

Сегодня в 13:42 Экономика

Взять кредит через банкомат? Это реально со Сбербанком!

Сегодня в 12:38 Банки и кредитование

Саакашвили ступил на родную землю

Сегодня в 11:34 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

«Газпром» практически бьет рекорды В России готовятся к испытаниям новой вакцины от коронавируса Пенсионной реформе таки быть! СП предвидит возможность возникновения «пузыря» на рынке жилищного кредитования В ГД задумались о запрете для водителей с неснятой судимостью работать в службах такси

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Top.Mail.Ru