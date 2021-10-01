При постановке диагноза ОРВИ москвичи будут сдавать экспресс-тест на антиген к Covid-19

Согласно сведениям, предоставленным 30 сентября заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасией Раковой, с 1 октября все жители столицы с признаками острой респираторной вирусной инфекции будут в обязательном порядке сдавать экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Тестировать такой подход к выявлению опасного вируса начали еще в июле текущего года.



Как заметила г-жа Ракова, «у тестов высокая чувствительность – в 85 % случаев их результат совпадает с ПЦР». Новый порядок работы с пациентами с симптомами ОРВИ был одобрен с точки зрения высокой эффективности тестов на фоне роста заболеваемости. В случае получения человеком положительного результата тестирование будут проходить все лица, проживающие вместе с ним. Помимо экспресс-тестов, будет, как и раньше, проводиться ПЦР-тестирование. По словам заместителя мэра, такие действия призваны ускорить выявление заболевания и назначение соответствующей терапии.



Положительный результат теста засчитывается как подтвержденный случай инфицирования, что, в соответствии с приказом главы Департамента здравоохранения Москвы, предполагает немедленное определение схемы лечения, выдачу необходимых медикаментов и самоизоляцию.



Благодаря выполняемому в экспресс-формате тесту на антиген к Covid-19 можно в течение 10–20 минут с большой степенью вероятности определить наличие коронавируса в организме.