Роспотребнадзор: «ЭпиВакКорона» эффективна на 90 процентов

Как уведомляет Александр Горелов, заместитель руководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, прививочный препарат от Covid-19 «ЭпиВакКорона», созданный сотрудниками ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, эффективен на 90 процентов. «К настоящему моменту доказано, что эффективность вакцины у различных слоев населения равна 90 %», – заявил г-н Горелов (ист.: «Интерфакс»).



По данным научного центра «Вектор», к середине сентября «ЭпиВакКороной» вакцинировались примерно 1 миллион человек. Данный безопасный препарат из двух компонентов используется в массовой вакцинации жителей страны с весны текущего года и легко переносится человеческим организмом. Представитель «Вектора» Татьяна Непомнящих утверждает, что лишь один процент получивших обе дозы «ЭпиВакКороны» инфицируются Covid-19.



Уточним, на сегодняшний день в РФ прошли официальную регистрацию 5 прививочных препаратов против коронавируса, а именно «Спутник V» и «Спутник лайт» от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», разработанные сотрудниками научного центра «Вектор», и «КовиВак», созданный в ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН».