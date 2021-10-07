Через год начнутся клинические исследования единого прививочного препарата от коронавируса и гриппа

Ссылаясь на руководителя ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России Александра Гинцбурга, «Известия» 7 октября уведомили общественность о намерениях научного центра в конце следующего года запустить клинические исследования единого прививочного препарата от гриппа и коронавируса.



Так, в ходе беседы с журналистом издания директор центра поделился такими сведениями: «Технологическая платформа для этого уже создана, но клинических испытаний еще не началось. Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту – совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и, соответственно, S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата – конец следующего года».



По словам г-на Гинцбурга, технологическая платформа будущей вакцины базируется на гибридном прививочном препарате от ротавирусов. В то же время создается препарат против разных подтипов коронавируса.