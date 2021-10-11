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«КовиВак» будут испытывать на добровольцах старше 60 лет

11 октября в 13:46 Медицина 0 227 Карина Мелова
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Ссылаясь на Государственный реестр лекарственных средств, «Интерфакс» уведомляет о том, что Министерство здравоохранения РФ разрешило испытывать прививочный препарат от Covid-19 «КовиВак» на людях в возрасте старше 60 лет. Соответствующий документ о допуске к испытаниям, которые закончатся 1 августа следующего года, был подписан 8 октября.

Известно, что участниками исследований в клинических условиях станут 250 человек. Местами проведения испытаний будут НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова (г. Москва), Пермский государственный медуниверситет им. Вагнера и медико-санитарная часть ФМБА № 163 в Кольцово (Новосибирская область).

Напомним, в начале лета создатель вакцины (ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН») запустил III фазу испытаний «КовиВака» при участии 30 000 добровольцев.

Всего в РФ официальную регистрацию прошли 5 вакцин от коронавируса, а именно «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак». Ставить прививку лицам, чей возраст превышает 60 лет, разрешается препаратами «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона».
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