В столице бесплатно проводят тестирование на коронавирус в экспресс-формате

11 октября в столице начали на бесплатной основе в экспресс-формате проверять всех желающих на наличие у них коронавируса. Услуга доступна в 10 центрах госуслуг «Мои документы» и еще в 10 общественных местах, таких как ГУМ, фудмолл «Депо» и торговые центры (ист.: заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова).



Как полагает заммэра столицы, очень важно в период пандемии своевременно обнаружить заболевание, как можно скорее начать терапию и минимизировать риск тяжелого течения болезни. Такие меры также будут способствовать выявлению бессимптомных случаев Covid-19.



При получении положительного результата экспресс-теста у пациента непосредственно на месте забесплатно берут мазок на ПЦР-исследование. Если результат этого теста выявляет наличие в организме человека коронавируса, к нему на дом направляется врач для назначения лечения.



Для сдачи экспресс-теста следует предъявить паспорт (для взрослых) либо свидетельство о рождении (для детей) и номер полиса ОМС при наличии такового. Дети могут воспользоваться услугой исключительно в присутствии родителей (ист.: ТАСС).