Обновлены рекомендации для лечения пациентов с коронавирусом

Министерство здравоохранения Российской Федерации обновило и разослало по регионам временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Этой информацией 15 октября поделилась пресс-служба Минздрава.



Сообщение ведомства гласит: «В новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии: уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии новой коронавирусной инфекции. Разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения».



Рекомендации разработали высококвалифицированные российские эксперты, опираясь на имеющиеся научные данные. «В обновленной версии представлена информация о новых высокоэффективных противовирусных препаратах – моноклональных антителах. Их использование у пациентов с факторами риска тяжелого течения позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания. Также усовершенствованы схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе, позволяющие в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию», – говорит представитель ведомства.