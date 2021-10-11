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Обновлены рекомендации для лечения пациентов с коронавирусом

15 октября в 12:21 Медицина 0 273 Карина Мелова
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Министерство здравоохранения Российской Федерации обновило и разослало по регионам временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Этой информацией 15 октября поделилась пресс-служба Минздрава.

Сообщение ведомства гласит: «В новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии: уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии новой коронавирусной инфекции. Разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения».

Рекомендации разработали высококвалифицированные российские эксперты, опираясь на имеющиеся научные данные. «В обновленной версии представлена информация о новых высокоэффективных противовирусных препаратах – моноклональных антителах. Их использование у пациентов с факторами риска тяжелого течения позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания. Также усовершенствованы схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе, позволяющие в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию», – говорит представитель ведомства.
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