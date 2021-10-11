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Россия обновила печальный максимум

19 октября в 14:25 Медицина 0 205 Карина Мелова
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По данным оперативного штаба по борьбе с Covid-19, за последние 24 часа в РФ умерли 1015 пациентов, у которых диагностирован коронавирус (для сравнения: показатель предыдущего дня – 998). Лидерами в негативной статистике стали сегодня Москва (73 смертельных случая), Санкт-Петербург (68 случаев), Краснодарский край (40 случаев), Нижегородская (39) и Свердловская (39) области, Ставропольский край (35), Башкирия (35) и Пермский край (33). За весь период пандемии зарегистрировано 225 325 летальных исходов.

За минувшие сутки в России Covid-19 заразились 33 740 человек, за все время распространения опасного вируса на территории страны зафиксировано свыше восьми миллионов случаев инфицирования, а именно 8 060 752. Больше всего заболевших за последние 24 часа выявлено в столице (5700), Санкт-Петербурге (3220), Самарской (921), Нижегородской (715), Воронежской (689) областях, Башкирии (664) и Крыму (604).

Избавиться от коварной болезни за сутки удалось 23 426 россиянам, за все время пандемии – 7 040 481 человеку. Максимальное количество выздоровевших сегодня наблюдается в Санкт-Петербурге (3096), Якутии (601), Нижегородской области (575), Крыму (543), Башкирии (458) и Свердловской области (412).
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