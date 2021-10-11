Стали известны подробности о ревакцинации президента РФ

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, политический лидер России Владимир Путин еще повторно не вакцинировался от Covid-19. Он пойдет на это после рекомендации медиков (ист.: РИА Новости).



Так, в ходе беседы с сотрудниками СМИ пресс-секретарь Путина заявил: «Президент пока не ревакцинировался. Мы уже говорили, что мы сообщим, когда он это сделает, а сделает он это, когда сообщат врачи о том, что это можно сделать».



По поводу своей вакцинации, Дмитрий Песков сказал следующее: «Я пока прививку не сделал, потому что у меня очень высокий уровень антител. Он у меня сохраняется». Он подчеркнул, что ждет, когда количество антител уменьшится, чтобы была причина привиться и получить желаемый результат в виде получения антител.