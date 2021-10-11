Новый подвид штамма дельта добрался до России

Камиль Хафизов, возглавляющий научную группу разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, известил общественность об обнаружении на территории Российской Федерации единичных случаев подвида штамма коронавируса дельта, известного как AY.4.2 (ист.: РИА Новости).



«В некоторых кругах новый геновариант называют дельта плюс, но это же название ранее относилось к другому варианту и потому сейчас происходит некоторая путаница», – разъяснил он в ходе общения с представителями СМИ.



По словам эпидемиолога, судя по всему, AY.4.2 обладает преимуществами перед первоначальным и другими вариантами вируса. Риск его массового распространения на глобальном уровне и в России в частности довольно высок. Ученые в данный момент пытаются выяснить, насколько данный подвид заразнее остальных.



Г-н Хафизов допустил возможность того, что новая разновидность штамма дельта повлечет за собой дополнительный всплеск заболеваемости, с учетом чего он настоятельно рекомендовал вакцинироваться от Covid-19. В первую очередь это касается лиц, еще не перенесших данную болезнь.



Согласно уверениям ученого, используемые в РФ прививочные препараты эффективны и в борьбе с AY.4.2. «Он не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то, скорее всего, он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания», – уточнил Хафизов.