Тестирование вакцины от Covid-19 для подростков выявило легкие побочные эффекты

В ходе беседы с сотрудником информагентства ТАСС возглавляющий Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поделился сведениями о выявленных клиническими испытаниями легких побочных эффектах прививочного препарата против Covid-19 для лиц подросткового возраста. В частности, речь идет о повышении температуры тела до 37,3 градусов Цельсия.



«У вакцины детской очень незначительные побочные эффекты – повышение температуры до 37,2–37,3 градуса», – уточнил г-н Гинцбург.



Согласно сообщению Министерства здравоохранения РФ, датируемому 23 сентября, ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» направил в ведомство документы на регистрацию прививочного препарата против коронавируса для подростков. 12 октября глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о возможности завершения экспертного оценивания рациональности вакцинации от Covid-19 несовершеннолетних в ближайшие две недели.