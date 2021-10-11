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«Дельта» против AY.4.2: кто кого?
Сегодня в 12:45 Медицина 0 143 Карина Мелова
Ссылаясь на Камиля Хафизова, возглавляющего научную группу разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, агентство «РИА Новости» засвидетельствовало отсутствие у медиков оснований определять новую разновидность коронавируса AY.4.2 как устойчивую к антителам или приводящую к более тяжелому течению болезни. Если верить предварительным итогам исследований, AY.4.2 на 10–15 процентов заразнее первоначальной «дельты».
Г-н Хафизов сообщил: «Органы здравоохранения Великобритании опубликовали результаты первичного анализа, и они не показывают убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходной «дельтой». При этом он порекомендовал осмысливать результаты анализа, принимая во внимание невыполнение корректировки с учетом основных факторов, например, возраста и (не)прохождения вакцинации.
Напомним, AY.4.2 является одним из приблизительно 50 вариантов штамма «дельта» («дельта плюс»), выявленного в 2021 году в Великобритании. Его также обнаружили уже в некоторых европейских странах, Израиле, США и России (3 случая в столице и Подмосковье). Согласно предоставленной Роспотребнадзором информации, большая часть используемых в РФ систем тестирования на Covid-19 могут определять наличие новой разновидности «дельты» AY.4.2.
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