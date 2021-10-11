Глава кабмина распорядился облегчить доступ высокотехнологичных лекарственных препаратов на российский рынок

26 октября правительственная пресс-служба уведомила общественность о том, что по завершении рабочей встречи Консультативного совета по иностранным инвестициям глава Кабмина РФ Михаил Мишустин дал поручение сделать более простой схему ввода высокотехнологичных лекарственных препаратов на отечественном рынке (ист.: ТАСС).



В частности, сообщение гласит: «До этой же даты Минздрав, Минэкономразвития, Минпромторг и Росздравнадзор должны проработать вопрос об изменении особенностей ввода высокотехнологичных лекарств в гражданский оборот, что упростит их доступ на российский рынок».