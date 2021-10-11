Минздрав разрешил параллельно вводить прививочные препараты от гриппа и «Спутник Лайт»

Министерство здравоохранения РФ одобрило одновременную вакцинацию от гриппа и от коронавируса однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт». Запрещается смешивать вакцины в одном шприце, и следует ставить прививки в разные части тела. Ранее Минздрав утвердил применение аналогичной комбинации с 2-компонентным «Спутником V».



Государственный реестр лекарств содержит инструкцию к «Спутнику Лайт» со следующим разъяснением: «Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины «Спутник Лайт» так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении».



Как установили ученые в Израиле, при заражении ковидом и гриппом одновременно большие преимущества дает иммунитет против гриппа. В данный момент разрабатывается единая вакцина, технологическая платформа для которой уже существует. По словам руководителя ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России Александра Гинцбурга, исследования этого препарата в клинических условиях должны начаться в конце следующего года.



Министр здравоохранения Михаил Мурашко утверждает, что большинство госпитализированных больных с Covid-19 не прошли вакцинацию, в то время как менее 0,03 процента тяжело переносящих коронавирус больных привиты (ист.: РИА Новости).