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Минздрав разрешил параллельно вводить прививочные препараты от гриппа и «Спутник Лайт»

27 октября в 14:03 Медицина 0 215 Карина Мелова
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Министерство здравоохранения РФ одобрило одновременную вакцинацию от гриппа и от коронавируса однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт». Запрещается смешивать вакцины в одном шприце, и следует ставить прививки в разные части тела. Ранее Минздрав утвердил применение аналогичной комбинации с 2-компонентным «Спутником V».

Государственный реестр лекарств содержит инструкцию к «Спутнику Лайт» со следующим разъяснением: «Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины «Спутник Лайт» так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении».

Как установили ученые в Израиле, при заражении ковидом и гриппом одновременно большие преимущества дает иммунитет против гриппа. В данный момент разрабатывается единая вакцина, технологическая платформа для которой уже существует. По словам руководителя ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России Александра Гинцбурга, исследования этого препарата в клинических условиях должны начаться в конце следующего года.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко утверждает, что большинство госпитализированных больных с Covid-19 не прошли вакцинацию, в то время как менее 0,03 процента тяжело переносящих коронавирус больных привиты (ист.: РИА Новости).
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