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Невакцинированные народные избранники могут перейти в дистанционный режим работы

28 октября в 13:39 Медицина 0 239 Карина Мелова
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28 октября в ходе пленарного заседания Государственной думы спикер Вячеслав Володин дал комиссии нижней палаты распоряжение по регламенту проработать вопрос перевода в дистанционный режим работы депутатов, не желающих вакцинироваться от Covid-19 (ист.: «Коммерсантъ»). По словам председателя ГД, 92 % депутатов восьмого созыва поставили прививку от коронавируса или перенесли это заболевание.

«Есть предложение поручить комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Государственной думы на ближайший Совет, который состоится 8 ноября, а затем, если потребуется, вынести этот вопрос уже на пленарное заседание Государственной думы, выработать предложения, которые позволили бы тем депутатам, которые не приемлют прививаться и по каким-то причинам не делают прививку, работать на удаленке», – заявил Володин, пояснив, что на удаленке народные избранники смогут выражать свое мнение через фракцию или через комиссию по регламенту.

По данным спикера Госдумы, непривитыми остались 5 процентов «единороссов» и столько же представителей ЛДПР. Во фракции «Справедливая Россия – За правду» не вакцинировались 10 %, в КПРФ – 18 %, в «Новых людях» – 30 %.
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