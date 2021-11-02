В РФ пришли «лямбда» и «мю»

Ссылаясь на академика РАН и директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина, издание «Интерфакс» обнародовало информацию об обнаружении на территории Российской Федерации ковидных штаммов «мю» (3 случая заражения) и «лямбда» (1 случай инфицирования).



Тем временем, в России наиболее распространен штамм «дельта». Заражение же вышеупомянутыми штаммами в первый раз было зафиксировано в Южной Америке. Штамм «лямбда» заинтересовал Всемирную организацию здравоохранения в июне текущего года. В конце июля ученые в Японии сообщили, что для штамма «лямбда» человеческий иммунитет не является преградой. Вариант «мю» был обнаружен в Колумбии в январе 2021 года, а в августе попал в перечень ВОЗ, достигнув числа 3700 случаев в мире.



За минувшие 24 часа в РФ вновь установлен антирекорд – 40 402 случая заражения Covid-19. При этом зафиксировано 1155 летальных исходов. Из-за стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации политический лидер России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. В то же время главы отдельных регионов имеют право продлить данный период в зависимости от показателей роста заболеваемости в конкретной местности.