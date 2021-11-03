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Коронавирус упорно не отступает в России

2 ноября в 13:35 Медицина 0 335 Карина Мелова
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Согласно информации, предоставленной в ходе конференции по инфекционным болезням «Покровские чтения» внештатным специалистом по инфекционным болезням Минздрава профессором Владимиром Чулановым, в большей части субъектов РФ все еще фиксируется ежедневное увеличение суточного прироста инфицирования Covid-19.

Так, инфекционист сообщил: «Около 12 регионов демонстрируют некоторую стабилизацию и снижение, в остальных регионах к сожалению рост» (ист.: «РИА Новости»). Как поясняет г-н Чуланов, сегодня большинство из примерно 299 000 предназначенных для лечения пациентов с ковидом коек уже несвободны.

2 ноября в РФ снова установлен антирекорд смертности: 1178 летальных исходов. Кроме того, за последние 24 часа в стране зафиксировано 39 008 случаев инфицирования Covid-19. Лидерами по заболеваемости сегодня стали столица (+5736), Санкт-Петербург (+3066), Подмосковье (+2893), Самарская (+1547) и Воронежская области (+801). За весь период пандемии коронавирусом заболели свыше 8 с половиной миллионов граждан РФ, умер 240 871 пациент с этим диагнозом.

С целью замедлить темпы распространения инфекции на территории России власти объявили дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими с возможностью продления указанного периода с учетом эпидемиологической ситуации в отдельно взятых регионах.
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