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В The Lancet появилась публикация о высокоэффективности вакцины «Спутник Лайт»

3 ноября в 15:33 Медицина 0 298 Карина Мелова
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В научном издании The Lancet (ист.: пресс-центр Российского фонда прямых инвестиций) появилась публикация, свидетельствующая о выявленных в результате испытаний безопасности и высокой эффективности однокомпонентного прививочного препарата от Covid-19 нового типа «Спутник Лайт». Сообщается, что большая часть зарегистрированных в процессе испытаний на добровольцах нежелательных эффектов определяются как «мягкие» или «средние». При этом не зафиксировано серьезных побочных эффектов.

Будучи зарегистрированным в более чем 15 государствах, прививочный препарат «Спутник Лайт» на основе вектора rAd26, разработанный сотрудниками Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, продемонстрировал высокие результаты во время использования в качестве самостоятельной вакцины и в качестве бустерной дозы.

Согласно данным, предоставленным научным центром вследствие однократной вакцинации «Спутником Лайт» в столице 28 000 лиц, при самостоятельном использовании эффективность препарата против «дельты» в течение 3 месяцев после постановки прививки достигает 70 процентов. Для категории вакцинированных в возрасте до 60 лет этот показатель перешагнул за 75 %.
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