Главная > Медицина

Бизнес-омбудсмен считает необходимым позволить в РФ применять утвержденные ВОЗ вакцины от коронавируса

4 ноября в 14:28 Медицина 0 268 Карина Мелова
1 Изображение

Бизнес-омбудсмен Борис Титов уверен, что в РФ следует позволить ставить гражданам прививки от коронавируса, одобренные Всемирным министерством здравоохранения (ист.: «РИА Новости»).

На данном этапе российские власти готовы пойти на это лишь при условии получения «взаимности» от ВОЗ. На этот счет уполномоченный по правам предпринимателей в РФ сказал следующее: «Мне кажется, в сегодняшней сложной ситуации не время идти на принцип и ждать от зарубежных бюрократов одобрения наших прививок – и пойти на исключение». Он настаивал на необходимости в срочном порядке допустить применение в России утвержденных ВОЗ вакцин от ковида: «Потом «посчитаемся» и предъявим друг другу претензии, когда эта зараза отступит. Но не сейчас!».

Уточним, Всемирная организация здоровья одобрила прививочные препараты Johnson and Johnson, AstraZeneca, Pfizer/Biontech, Moderna, Sinopharm, Sinovac и Covaxin.

Во время встречи на высшем уровне «Большой двадцатки» политический лидер РФ Владимир Путин выступил за форсирование процесса обоюдного признания вакцин государствами. По его словам, прививочные препараты доступны не всем странам, желающим их получить, из-за «недобросовестной конкуренции, протекционизма и неготовности ряда государств к взаимному признанию вакцин».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Лукашенко приступил к изучению очередного проекта конституции Белоруссии

4 ноября в 15:11 Внешняя политика

«Газпром» заинтересован в стабильной и прогнозируемой ситуации на рынке

4 ноября в 12:55 Экономика

В The Lancet появилась публикация о высокоэффективности вакцины «Спутник Лайт»

3 ноября в 15:33 Медицина

Коммунальные услуги подорожают в следующем году

3 ноября в 14:25 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Озвучен срок пуска газа по второй нитке «СП – 2» Летом в России начнут оформлять электронные дубликаты документов В ЛДПР считают необходимым избавить пенсионеров от обязанности платить транспортный налог Объявлен приговор по первому делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» Россия оказывает посредничество в переговорах Запада с талибами об отправке гуманитарной помощи в Афганистан

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Top.Mail.Ru