Бизнес-омбудсмен Борис Титов уверен, что в РФ следует позволить ставить гражданам прививки от коронавируса, одобренные Всемирным министерством здравоохранения (ист.: «РИА Новости»).



На данном этапе российские власти готовы пойти на это лишь при условии получения «взаимности» от ВОЗ. На этот счет уполномоченный по правам предпринимателей в РФ сказал следующее: «Мне кажется, в сегодняшней сложной ситуации не время идти на принцип и ждать от зарубежных бюрократов одобрения наших прививок – и пойти на исключение». Он настаивал на необходимости в срочном порядке допустить применение в России утвержденных ВОЗ вакцин от ковида: «Потом «посчитаемся» и предъявим друг другу претензии, когда эта зараза отступит. Но не сейчас!».



Уточним, Всемирная организация здоровья одобрила прививочные препараты Johnson and Johnson, AstraZeneca, Pfizer/Biontech, Moderna, Sinopharm, Sinovac и Covaxin.



Во время встречи на высшем уровне «Большой двадцатки» политический лидер РФ Владимир Путин выступил за форсирование процесса обоюдного признания вакцин государствами. По его словам, прививочные препараты доступны не всем странам, желающим их получить, из-за «недобросовестной конкуренции, протекционизма и неготовности ряда государств к взаимному признанию вакцин».