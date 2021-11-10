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В столице начался III этап клинических испытаний вакцины от Covid-19 для лиц подросткового возраста

Сегодня в 12:46 Медицина 0 162 Карина Мелова
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Согласно датируемому 11 ноября уведомлению официального веб-ресурса мэра и правительства Москвы, в столице запущена III фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса для лиц подросткового возраста «Спутник М».

Анастасия Ракова, заммэра столицы по вопросам социального развития, рассказала о ходе изучения вакцины: «В Москве на базе 10 поликлиник и двух детских больниц стартовала третья фаза клинического исследования вакцины от COVID-19 для подростков. Участниками станут три тысячи детей в возрасте 12–17 лет. Летом этого года на базе двух детских столичных больниц мы начали первую и вторую фазы клинического исследования, которые продлятся год». По словам г-жи Раковой, промежуточные результаты свидетельствуют о безопасности и эффективности прививочного препарата.

«Вакцинация будет проводиться в два этапа вакциной «Спутник М» – это та же самая двухкомпонентная вакцина «Спутник V» для лиц старше 18 лет, но в меньшей дозировке: одна пятая часть от взрослой. Уже около 2 тыс. человек в возрасте 12–17 лет подали заявки на соискатели в добровольцы. 8 ноября начался медицинский осмотр первых участников, его прошли уже 208 человек. А вчера первым 18 ребятам, прошедшим скрининги и сдавшим анализы, уже сделали прививки. На протяжении всего исследования участников попросят вести дневник самочувствия в мобильном приложении, также врачи будут постоянно наблюдать за их состоянием», – пояснила заммэра.

Известно, что из 3000 добровольцев 600 подросткам, выбранным методом рандомизации, введут плацебо. Участники испытаний должны будут нанести 7 визитов в исследовательский центр: для скрининга, введения I и II компонентов препарата, на 28-й, 42-й, 90-й и 180-й дни для медобследования.
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