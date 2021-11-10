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Коронавирус в РФ: кратко о важном

12 ноября в 14:06 Медицина 0 228 Карина Мелова
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По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за последние 24 часа выявлено 40 123 случая инфицирования Covid-19. Лидерами по приросту заболеваемости является столица, где зафиксировано 5183 случая заражения и госпитализировано 1273 человека, из них 740 подключены к ИВЛ. Кроме того, много жителей заболело в Санкт-Петербурге (+3421), Подмосковье (+2726), Самарской области (+1798), Крыму (+828), Нижегородской области — 786 случаев.

За минувшие сутки от опасной болезни умерли 1235 пациентов, что свидетельствует о незначительном снижении смертности после антирекорда 10 ноября (1239 случаев).

За все время распространения пандемии на территории РФ зарегистрировано почти 9 миллионов случаев ковида, а именно 8 992 595. Избавиться от коронавируса удалось уже 7 720 962 людям. Всего зафиксировано 252 926 летальных исходов среди пациентов с диагнозом Covid-19.

По мнению заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, на сегодняшний день в России коллективный иммунитет к вирусу находится на уровне 48,4 процента, однако этого мало, чтобы полноценно защитить россиян. Для этого необходимо привить 90–95 % населения.
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