Разработка препарата, прекращающего развитие коронавируса в начальной стадии, подходит к концу

По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, подходит к концу работа над отечественным препаратом, прекращающим развитие коронавируса в начальной стадии.



В ходе беседы с сотрудником информагентства ТАСС г-н Мурашко сообщил: «Пока, к сожалению, его нет ни у кого [лекарства от COVID-19], хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения», — сказал он в интервью.



Министр здравоохранения пообещал назвать препарат после завершения испытаний. Согласно его убеждениям, в стране имеются все медикаменты, необходимые для лечения инфицированных коронавирусом. Ограничена поставка лишь одного изготавливаемого за границей препарата на фоне недостаточности производимого объема в сжатые сроки. «Мы сделали альтернативный препарат. Необходимо иметь отечественную линейку», – подытожил Мурашко.



За весь период распространения COVID-19 на территории Российской Федерации зарегистрировано 9 109 094 случая заражения опасным вирусом, 7,8 миллиона случаев выздоровления и 255 386 летальных исходов.