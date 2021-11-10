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Испытания нового препарата Pfizer от коронавируса пройдут в РФ

16 ноября в 13:50 Медицина 0 392 Карина Мелова
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Министерство здравоохранения Российской Федерации официально позволило одной из известных международных биофармацевтических компаний Pfizer исследовать в России в клинических условиях новый антивирусный препарат от коронавируса. Запись об этом внесена в государственный реестр разрешений на проведение исследований министерства.

Так, в реестре содержится следующая информация: «Оценка безопасности и эффективности двух схем перорального введения препарата PF-07321332/Ритонавир в профилактике симптомов инфекции SARS-CoV-2 у взрослых, контактировавших в домашних условиях с лицом с симптоматическими проявлениями инфекции COVID-19».

Сообщается, что испытания при участии 90 человек продлятся с 12 ноября по 14 марта 2023 г. в 16 организациях в восьми регионах государства. По данным, полученным «Ведомостями» от источника в Pfizer, в общей сумме в исследованиях будут задействованы 7000 человек из разных стран.

Как заявили в компании по окончании II фазы клинических испытаний, произведенный Pfizer препарат для лечения ковида на 89 процентов уменьшает риск госпитализации или летального исхода. Предположительно, препарат можно будет принимать при первых признаках Covid-19 либо после контакта с заболевшим без необходимости обращаться в медучреждение.
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