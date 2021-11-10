В России установлен антирекорд смертности от коронавируса

По предоставленным 17 ноября данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в РФ зарегистрировано 36 626 случаев заболевания. За весь период пандемии в стране ковидом заболели свыше девяти миллионов человек, а именно 9 182 538. В относительном исчислении прирост количества инфицированных достигает 0,4 %.



Лидерами по заболеваемости среди регионов стали Москва (+2966), Санкт-Петербург (+2793), Самарская область (+1785), Крым (+867), Нижегородская (+778) и Воронежская (+747) области.



За последние 24 часа в стране установлен очередной антирекорд смертности в результате Covid-19 – зафиксировано 1247 летальных исходов. Накануне этот показатель был равен 1240. Всего от коронавируса умерли 259 084 человека (из них 96 в столице, 84 в Санкт-Петербурге, 58 в Краснодарском крае, 44 в Ставропольском крае, 40 в Нижегородской области, 37 в Волгоградской области и столько же в Пермском крае.



Позитивный момент в том, что за минувшие сутки выздоровели от ковида 36 388 россиян, что является рекордным значением. В общей сумме в России победить болезнь удалось уже 7 882 836 пациентам, то есть 85,8 % заразившихся.