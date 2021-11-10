В России фиксируется спад заболеваемости ковидом

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в РФ за последние 24 часа выявлено 33 558 новых случаев заболевания что является минимальным с 16 октября значением.



Лидерами по заболеваемости в этот день стали Москва (+2533), Подмосковье (+1842), и Санкт-Петербург (+1387).



Сообщается, что за минувшие сутки от ковида умерли 1240 человек. При этом избавиться от опасной болезни удалось 36 682 пациентам.



За весь период распространения коронавируса в России зарегистрировано 9 434 393 случая заболевания, от которого скончались 267 819 человек, выздоровели 8 126 376 человек.



Руководитель НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург прогнозирует выработку надлежащего уровня коллективного иммунитета через 3 месяца, если темпы вакцинации ускорятся в 4-5 раз. Согласно информации, предоставленной 19 ноября оперативным штабом, на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составил 50,2 %.



Напомним, официальную регистрацию в РФ прошли такие прививочные препараты от Covid-19: «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», а также «КовиВак».