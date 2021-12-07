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Инфицирование «омикроном» предполагает более легкое течение заболевания

6 декабря в 13:33 Медицина 0 306 Карина Мелова
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Предположительно, инфицированные штаммом Covid-19 под названием «омикрон» переносят болезнь легче заразившихся иными вариантами вируса. В то же время Мария Ван Керкхове, руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения, считает преждевременным убеждение в этом общественности (ист.: CBS News).

Так, г-жа Ван Керкхове выразила такое мнение: «Первоначальные сообщения предполагают, что у людей с омикроном, как правило, заболевание протекает в более легкой форме, но пока еще слишком рано говорить об этом. И причина этого в том, что людям требуется время, чтобы переболеть полностью» (ист.: «Ведомости»).

По словам представителя ВОЗ, специалистам потребуется не одна неделя на то, чтобы понять, сколько из инфицированных данным штаммом людей в будущем тяжело перенесут болезнь. И даже в случае легкого течения Covid-19 необходимо в срочном порядке принимать меры во избежание распространения омикрона.

«Потому что даже если у нас будет большое количество случаев легкой степени тяжести, некоторым из этих людей потребуется госпитализация. Им нужно будет лечь в реанимацию, и некоторые люди умрут. И поэтому большее количество случаев может означать большее количество госпитализаций. Больше госпитализаций может означать больше смертей, и мы не хотим, чтобы это произошло в дополнение к и без того сложной ситуации с распространением дельты по всему миру», – пояснила г-жа Ван Керкхове.
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