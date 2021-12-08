Оперативно о коронавирусе в России сегодня

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за минувшие сутки зафиксировано 31 096 случаев инфицирования ковидом. В первый раз с середины октября эта цифра меньше 32 тысяч случаев. За все время распространения опасного вируса на территории страны выявлено свыше девяти миллионов случаев Covid-19, а именно 9 864 845.



Лидерами по заболеваемости за последние 24 часа стали столица (+2 573), Санкт-Петербург (+2381), Подмосковье (+2208), Красноярский край (+781), Самарская область (+781) и Воронежская область (+717).



За сутки зарегистрировано 1182 летальных исхода от коронавируса. Уже 2 дня кряду данный показатель не поднимается выше отметки в 1200 случаев. За весь период пандемии в России от ковида скончались 283 644 пациента.



Избавиться от коварной болезни удалось 8 565 091 человеку.



По состоянию на 3 декабря, коллективный иммунитет к Covid-19 в РФ выработан на 53,7 %. Один компонент вакцины введен примерно 72,1 миллиона россиян, полный курс вакцинации прошли практически 64 миллиона граждан. Всего необходимо вакцинировать хотя бы 80 процентов населения.